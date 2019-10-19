الدكتور محمد غنيم يعتذر لنادي القضاة عن تصريح في برنامج عمرو أديب

أرسل الدكتور محمد غنيم، أستاذ جراحة المسالك البولية ورائد زراعة الكلى بمركز أمراض الكلى بجامعة المنصورة، اعتذارًا إلى المستشار محمد عبد المحسن، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس نادي قضاة مصر، عبر برقية، على تصريح أدلى به خلال الحوار الذي أجراه معه الإعلامى عمرو أديب فى برنامج الحكاية المذاع على قناة "mbcمصر" بشأن تحصيل نادى القضاة لنصف الرسوم القضائية.

وقال غنيم فى برقية الاعتذار "ذكرت أثناء حوار تليفزيونى أن جزء من رسوم التقاضي يؤول إلى نادى القضاه، وقد تبين لي فيما بعد أن هذه المقولة غير صحيحة. أرجو قبول إعتذارى".