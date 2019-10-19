رئيس جامعة عين شمس يفتتح المرحلة الأولى من جناح العمليات المجمعة بمستشفى الدمرداش

أيمن صالح: المشروع يهدف إلى تطوير 21 غرفة عمليات تعمل بنظام الكبسولة.. وطارق يوسف: تدريب الأطباء والتمريض والفنيين والعاملين والإداريين على النظام الجديد

افتتح الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس المرحلة الأولى من جناح العمليات المجمعة بمستشفى الدمرداش الجامعي، بحضور الدكتور أيمن صالح مدير المستشفيات الجامعية والدكتورة سامية عبده نائب مدير المستشفيات والدكتور آسر عفيفي نائب مدير المستشفيات، والدكتور طارق يوسف مدير مستشفى الدمرداش.

وأكد رئيس الجامعة أن العمل بالمرحلة الأولى من المشروع استغرق ما يقرب من 3 سنوات، ونجحت الجامعة خلالها في التغلب على الكثير من الصعوبات و تجاوز العديد من التحديات، مشيدًا بجهود أحد البنوك الذي دعم المشروع بـ50 مليون جنيه وتحملت الجامعة الـ 50 مليون جنيه الأخرى.

وأضاف أن المرحلة الأولى بها 11 غرفة عمليات من بينهم 7 غرف عمليات تعمل بنظام الكبسولة و هو أحدث النظم العالمية في معايير غرف العمليات القياسية، و الذي يتضمن تكييف مركزي يعمل بنظام تنقية الهواء بنسبة تقارب 100%، بما يقلل من مستوى حدوث العدوى داخل العمليات لأقل حد ممكن، و كذلك تم ربط جناح العمليات بجناح التعقيم المركزي، و فصل ممرات المخلفات عن مسار غرف العمليات.

من جهته، أشار الدكتور عبد الوهاب عزت إلى أن نجاح منظومة العمل بجامعة عين شمس يرجع إلى تنفيذها نظام عمل مؤسسي يقوم على انتقال الخبرات و استكمال كل إدارة لجهود الإدارة السابقة لها ؛ بما يحقق عنصر الاستمرارية.

و أكد أن النظام المعمول به في غرف العمليات بالدمرداش يفوق الكثير مما هو مطبق في كبريات المستشفيات الخاصة.

و أشار الدكتور أيمن صالح إلى أن المشروع يهدف إلى تطوير 21 غرفة عمليات، تم الإنتهاء من المرحلة الأولى التي تشمل 11 غرفة عمليات، على أن يبدأ العمل في المرحلة الثانية لتطوير 10 غرف عمليات، مؤكدًا أنها ستعمل جميعها بنظام الكبسولة.

وأشار إلى أن التطوير يتم وفق ما هو متوقع من أحدث النظم حتى عام 2040.

و استعرض الدكتور طارق يوسف ما تم من تطويرات و قدم شرحًا وافيًا لما كان الوضع السابق و ما آلت إليه بعد التطوير.

وأكد أن النظام الجديد لغرف العمليات تم تدريب كافة الأطقم الطبية من الأطباء والتمريض والفنيين وكذلك العاملين و الإداريين، بما يضمن الاستخدام الأمثل له.