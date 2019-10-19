تعرف على نتائج الجولة الأولى لدوري كرة القدم النسائية

انتهت مباريات الجولة الأولى بالدوري الممتاز لكرة القدم النسائية، أمس الجمعة، والتي شهدت حضور الجهاز الفني لمنتخب مصر، وقامت بتقسيم الجهاز الفني لمجموعتين، وحضر حسين عبد اللطيف المدير الفني للمنتخب، ومصطفي منير المدرب العام مباراة الاميرية وكفر سعد، فيما حضر باسم خيرة مدرب حراس المرمى، ورحاب ممدوح مباراة الطيران والمؤسسة العمالية.

وشهدت الجولة الاولى فوزا كبيرا للطيران على المؤسسة العمالية بستة أهداف مقابل هدف، وقد أحرز الطيران الهدف الاول في الدقيقة 10 من الشوط الأول عن طريق نورا محمد، وتعادل للمؤسسة داليا كمال غي الدقيقة 18، فيما تمكنت ندى رشدي من تسجيل الثاني للطيران في الدقيقة 35 واحرزت ندي نصر الهدف الثالث للطيران في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني أحرز الطيران الهدف الرابع في الدقيقة ٧ عن طريق نورا محمد عبد الحميد، ومن ركلة جزاء في الدقيقة ١٤ أحرزت ندى رشدي الهدف الخامس، فيما تمكنت إيناس مصطفي من تسجيل الهدف السادس في الدقيقة ٢٢.

وتمكن فريق كفر سعد من تحقيق الفوز علي مركز شباب الأميرية بهدف دون رد عن طريق ماجي مجدي الهدف الأول لكرة سعد الدقيقة 43 من الشوط الأول، بينما فاز الترام على مركز شباب بشتيل بهدفين لهدف سجل رودينا عبد الرسول وشروق إبراهيم للترام، وأحرزت كاميليا كريم هدف بشتيل، فيما انتهت مباراة المصري والصيد بالمحلة بالتعادل السلبي.

هذا ولم تقم مباراة الأعلاميين ووادي دجلة، حيث أعلن نادي الاعلاميين انسحابه من المسابقة.

وبعد نتائج الجولة الأولى يتربع الطيران علي قمة جدول الدوري بثلاثة نقاط وفي رصيده 6 أهداف فيما يأتي الترام في المركز الثاني بثلاث نقاط وفي رصيده هدفين، ويأتي كفر سعيد في المركز الثالث بثلاثة نقاط وفي رصيده هدف وحيد، فيما يأتي الصيد بالمحلة في المركز الرابع وفي رصيده نقطة، ويأتي المصري القاهرة في المركز الخامس بنقطة واحدة، بينما بشتيل في المركز السادس بدون رصيد وفي جعبته هدف وحيد، والمؤسسة العمالية في المركز السابع بدون رصيد وفي جعبته هدف وحيد، والأميرية في المركز الثامن بدون رصيد، والمعادي واليخت في المركز التاسع بدون رصيد، ووادي دجلة في المركز العاشر بدون رصيد.