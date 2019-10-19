رئيس المحكمة الدستورية إلى القضاء العالمي: راعوا الشعب والوطن فيما تصدرونه من أحكام

وجه المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، بمناسبة مرور 50 عامًا على إنشائها، رسالة إلى القضاء العالمي، قائلًا: «يجب أن يراعوا الوطن والشعب بصفة متناسقة فيما يصدرونه من أحكام، بدون إسراف في الرقابة، فتتخوف السلطة التشريعية من إصدار التشريعات، ولا يقطروا فيها فلا يتم التنظيم خوفًا من الرقابة على دستورية القوانين».

وأضاف في تصريحات لفضائية «Ten»، مساء اليوم السبت، أن «المحكمة الدستورية صرح قضائي شامخ، وحارس للدستور المصري، وواضع الأطر والمضامين للحقوق والحريات التي نص عليها الدستور»، مشيرًا إلى أحقية المحكمة بأن تزهو بقامتها وتفخر، وحق الشعب المصري في أن يفخر بمحكمته وما أرسته من مبادئ وقواعد وقيم قانونية، بحسب تعبيره.

وأوضح أن الشعب لا يحتاج إلى أية رسائل لعلمه بمكانة المحكمة الدستورية، بعد أن مضى نصف قرن، من خلال أحكامها المنشورة بالجرائد وعلى كافة المستويات، وعلى أجهزة المعرفة التكنولوجية الحديثة.

وتحتفل المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، بمرور 50 عامًا على إنشائها، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور قرابة 50 وفدًا قضائيًا من جميع دول العالم.