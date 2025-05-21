اتحاد السلة يعلن مواعيد نهائي دوري السوبر بين الأهلي والاتحاد

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أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة عمرو مصيلحي، مواعيد نهائي دوري السوبر لكرة السلة 2024/2025، بين الاتحاد السكندري والنادي الأهلي.

ومن المقرر أن يقام الدور النهائي بنظام سلسلة Best Of 5، على صالة الشباب والرياضة في السادس من أكتوبر.

وجاءت مواعيد مباريات السلسلة كالتالي:

المباراة الأولى، الأحد الموافق 25 مايو الجاري في تمام الساعة السادسة مساءً.

المباراة الثانية، الثلاثاء الموافق 27 مايو الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً.

المباراة الثالثة، الخميس الموافق 29 مايو الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

المباراة الرابعة «في حالة اللجوء لها»، السبت الموافق 31 مايو الجاري في تمام الساعة السادسة مساءً.

المباراة الخامسة «في حالة اللجوء لها»، الأحد الموافق 1 يونيو المقبل في تمام الساعة الخامسة مساءً.

وتأهل الأهلي للدور النهائي، بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 3/2، في سلسلة نصف النهائي، بينما تأهل الاتحاد السكندري على حساب سبورتنج بنتيجة 3/1، في نصف النهائي الآخر.