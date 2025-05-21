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تراجع عجز موازنة الدولة في تونس في كامل عام 2024 ليصل إلى 10 مليارات دينار تونسي (حوالي 3ر3 مليار دولار أمريكي).

وأظهرت مؤشرات لوزارة المالية نشرتها وكالة تونس أفريقيا للأنباء، تعلقت بـ"النتائج الوقتية لتنفيذ موازنة الدولة إلى موفى ديسمبر 2024"، تراجع العجز بنسبة 6% بالمقارنة مع كامل عام 2023.

وبحسب التقرير، يعود تراجع العجز إلى زيادة موارد الموازنة بوتيرة أهم من وتيرة الأعباء.

وارتفعت الموارد بنسبة 7ر8 %، لتبلغ 47 مليار دينار تونسي (حوالي 6ر15 مليار دولار أمريكي) في نهاية 2024 مقابل 2ر43 مليار دينار تونسي (حوالي 4ر14 مليار دولار أمريكي) في نهاية 2023.

ويعزى زيادة الموارد أساسا الى ارتفاع العائدات الضريبية بنسبة 7ر9% لتبلغ 7ر41 مليار دينار تونسي (قرابة 14 مليار دولار أمريكي).