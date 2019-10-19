النصر يهزم الرائد بصعوبة في الدوري السعودي

نتزع النصر ثلاث نقاط ثمينة بتغلبه على مضيفه الرائد 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في المرحلة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).

وتقدم النصر بهدف سجله عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 18 وأضاف يحيى الشهري الهدف الثاني للنصر في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع النصر رصيده إلى 11 نقطة في المركز السادس، وتوقف رصيد الرائد عند خمس نقاط في المركز الرابع عشر.

وجاءت بداية المباراة قوية من الطرفين، خاصة من جانب النصر حيث بادر بشن هجمات متتالية على مرمى الرائد الذي اضطر للتراجع لوسط ملعبه من أجل الحفاظ على نظافة شباكه واعتمد على شن الهجمات المرتدة.

وكان النصر قريبا من افتتاح التسجيل في الدقيقة السادسة عبر تمريرة متميزة من نور الدين أمرابط وصلت إلى مختار علي أمام المرمى مباشرة لكنه ارتكب مخالفة ضد أرناود دجوم ليهدر على فريقه فرصة ثمينة.

واستمرت محاولات النصر الهجومية حتى أسفرت عن تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 18 عندما لعبت ركلة ركنية داخل منطقة جزاء الرائد أوقفها رقم 19 ليتابعها عبد الرزاق حمد الله بتسديدة إلى داخل المرمى.

وفي الدقيقة 23 أنقذ عز الدين دوخة حارس الرائد فريقه من هدف مؤكد عندما إنفرد جوليانو دي باولا به وسدد الكرة لكن دوخة تألق وأبعد الكرة.

تخلى الرائد قليلا عن حذره الدفاعي وبدأ مبادلة النصر للهجمات بحثا عن تسجيل هدف التعادل لكن الفريقين فشلا في تشكيل أي خطورة على المرميين لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 28 والتي شهدت تسديدة قوية من جلال الداودي لكنها مرت بجوار القائم الأيسر للحارس براد جونز حارس النصر.

عاد اللعب لينحصر في وسط الملعب مرة أخرى حتى جاءت الدقيقة 40 والتي شهدت فرصة خطيرة للرائد عندما لعبت كرة طولية خلف مدافعي النصر إلى محمد فوزير الذي حصل على الكرة لكن الحارس براد جونز خرج من مرماه وأنهى الهجمة قبل أن يطلق الحكم صافرته معلنا تسلل فوزير.

ومر الوقت المتبقي من هذا الشوط بدون جديد ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم النصر بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني، كاد الرائد أن يعادل النتيجة عندما مرر جلال الداودي كرة بينية إلى محمد فوزير في الناحية اليمنى داخل منطقة جزاء النصر ليسدد كرة قوية حولها براد جونز إلى ركلة ركنية لكنها لم تستغل.

واستمرت محاولات الرائد الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التعادل وسط دفاع قوي من جانب لاعبي النصر مع الاعتماد على الهجمات المرتدة.

وفي الدقيقة 49 أنقذت العارضة فريق النصر من تلقي هدف التعادل عندما لعبت كرة عرضية فشل براد جونز في إمساكها بالشكل الصحيح لترتد إلى ماركو بيريز اذلي سدد كرة قوية لكنها اصطدمت بالعارضة.

وفي الدقيقة 54 تألق براد جونز وأنقذ فريقه من هدف مؤكد عندما سدد ماركو بيريز كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن جونز حولها بأطراف أصابعه إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 59 مرر جهاد الحسين كرة بينية إلى ماركو بيريز لينفرد ببراد جونز لكنه سدد الكرة بعيدا عن المرمى رغم خروج الحارس من مرماه.

واستمرت محاولات الرائد الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التعادل ولكن تراجع لاعبو النصر لوسط ملعبهم حال دون ذلك لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 79 والتي كادت أن تشهد تسجيل النصر للهدف الثاني عندما انطلق عبد الرزاق حمد الله بالكرة حتى وصل على حدود منطقة جزاء الرائد وسدد كرة أرضية قوية مرت بجوار القائم الايمن للحارس دوخة بسنتيميترات قليلة.

وتوقف اللعب لأكثر من خمس دقائق بعد كرة مشتركة بين نور الدين أمرابط وعز الدين دوخة حيث قام أمرابط بضرب دوخة بدون كرة في كرة مشتركة ليعود الحكم لتقنية حكم الفيديو المساعد وأشهر البطاقة الصفراء في وجه أمرابط ولكن دوخة اعترض بشدة على الحكم ليشهر له هو الآخر البطاقة الصفراء.

وبعد استئناف اللعب، واصل الرائد مسعاه لتسجيل هدف التعادل فيما واصل النصر الدفاع بقوة للحفاظ على نظافة شباكه.

وتألق عز الدين دوخة حارس الرائد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة عندما انفرد به نور الدين أمرابط من منتصف وسدد الكرة لكن دوخة تصدى لها لترتد إلى عبد الرزاق حمد الله لكن دوخة تمكن من قطع الكرة منه.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع مرر أمرابط كرة عرضية من الجانب الأيمن من داخل منطقة جزاء الرائد قابلها يحيى الشهري بضربة رأس إلى داخل المرمى.

واستمرت محاولات الرائد لتسجيل هدف شرفي لكنه فشل في ذلك لتمر الدقائق الباقية بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز النصر على الرائد 2 / صفر.