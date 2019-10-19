«حزب الله»: لا نؤيد استقالة الحكومة اللبنانية الحالية

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله اليوم السبت عدم تأييد حزب الله استقالة الحكومة الحالية، قائلا: "لا نملك ترف الوقت لتشكيل حكومة جديدة".

ونقلت "الوكالة الوطنية للاعلام" اللبنانية اليوم عن نصر الله قوله ، خلال إحياء مراسم أربعينية الإمام الحسين ، إن البلاد أمام "خطرين كبيرين، الأول الانهيار المالي، ونصبح عندئذ مثل اليونان، والثاني الانفجار الشعبي نتيجة المعالجات الخاطئة".

وأضاف :"نحن لا نحكي عن كل الضرائب، إنما الضرائب التي ترهق الناس، يضعوننا أمام الخيارين السابقين، وهذا الأمر مقاربة خاطئة، وإذا ما تصرفنا بمسؤولية لا نبقي الناس في الشارع، الأمر يحتاج إلى مسؤولية وصدق في المعالجة".

وقال نصر الله :"أهم نتيجة يجب الاستفادة منها أن على المسؤولين أن يدركوا أن الناس، وبخاصة الطبقات الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود، غير قادرين على تحمل ضرائب جديدة، رسالة هذين اليومين يجب على المسؤولين الاستفادة منها، وهي عدم تحمل الناس ضرائب جديدة".

وانتقد "رؤية البعض أن الإصلاحات بمفهومهم هي ضرائيبية"، معتبرا أن "هذا الأمر يأخذ البلد إلى مأزق جديد"، مشيرا إلى "خيارات كثيرة أمام اللبنانيين"، وقال:"لسنا بلدا مفلسا إنما نحتاج الى إدارة جيدة".

وقال:"ليس صحيحا أن لا خيار أمام الحكومة سوى فرض ضرائب، ولكن هناك حاجة الى شجاعة وجرأة وإعطاء الأولوية، وبذلك نستطيع أن ننقذ بلدنا ونضعه على طريق التطور،المشكلة ليست في ما هي الحكومة إنما في المنهجية، ومن أجل أن ننقذ البلد على الجميع تقديم تضحيات، ولكن ما نراه إلى اليوم هو أن الفقراء فقط مطلوب منهم تقديم التضحيات".

واعتبر نصر الله أن "كل ما قيل عن تخطيطنا لتظاهرات ضد المصارف غير صحيح ولم يخطر في بالنا"، لافتا إلى أن "الناس تتبرع بأموالها للمقاومة لأنها تثق بها وهذه الثقة مفقودة بين الشعب والدولة بكل مكوناتها".

وأكد أن "من يهرب من المسؤولية يجب أن يحاكم، واليوم ندعو إلى التعاون والتضامن"، وقال: "لمن يريد اسقاط العهد: تضيّعون وقتكم وانتم لا تستطيعون اسقاطه، ويجب أن نتصرف بمسؤولية حتى نمرر هذه المرحلة الصعبة، ولن نسمح بإغراق هذا البلد أو أن يدفع به إلى الهلاك".

شاهد أيضا: