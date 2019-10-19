القيادة العامة للجيش الوطني الليبي تعول على مؤتمر برلين في القضاء على الإرهاب

أكدت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر مساء يوم الجمعة على أهمية "القضاء على الإرهاب وحل التنظيمات والمليشيات المسلحة، ونزع جميع سلاحها، حتى يتمكن الليبيين من إيجاد حوار وطني شامل".

وقالت القيادة العامة في بيان بشأن مؤتمر برلين المقرر مطلع الشهر المقبل تحت إشراف ورعاية الأمم المتحدة، إنها "تُثمن كل جهد دولي يهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار، والقضاء على الإرهاب، وتفكيك المليشيات ونزع السلاح، والوصول لحكومة تحظى بالشرعية الدستورية".

وأضاف البيان أن ليبيا تتطلع إلى حكومة "لا تخضع لسلطة العصابات والمليشيات والمجموعات الإرهابية، وتكون ممثلة لكل الشعب الليبي، وتنال بثقته، وهو ما تفتقده ليبيا منذ سنوات".

وشدد البيان أن "أي عملية سياسية ما لم تتوافر لها الشروط الأمنية الضامنة لنجاحها، واحترام نتائجها، سيكون من العبث الحديث عنها، وهو ما ثبُت طيلة الأربعة سنوات الماضية".

وأشار إلى أن "المجموعات الإرهابية تُفشل كل الجهود بهذا الاتجاه، الأمر الذي جعل من المحتم إزالة هذه العوائق لتسير العملية السياسية للأمام ، فالعملية العسكرية ليست غاية في حد ذاتها بقدر أن الغاية هي القضاء على الإرهاب".

وأعرب البيان عن أمله أن يسفر المؤتمر عن " السير بالبلاد نحو عملية سياسية عادلة ومتوافق عليها في ظل بناء دستوري يكون محل اتفاق كل الشعب الليبي".

وأكد البيان "ضرورة التزام المؤسسات الاقتصادية بالحياد كونها مؤسسات لكل الليبيين ولا يُقبل أن تُستغل في دعم طرفاً بعينه بما يتطلب اتخاذ الإجراءات الكفيلة والضرورية لمنع استعمال عائداتها في تمويل الإرهاب ودعم المليشيات المسلحة".

ودعا إلى "وجوب استكمال بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التزاماتها السابقة بتكليف مكتب مراجعة وتدقيق لحسابات البنك المركزي ومنها العائدات الضريبية على بيع العملة والتأكيد من أن عائدات النفط توزع على الشعب الليبي بشكل عادل".