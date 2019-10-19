 مجلس العموم يقرر إرجاء التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي - بوابة الشروق
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مجلس العموم يقرر إرجاء التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي

مجلس العموم البريطاني
مجلس العموم البريطاني
نور رشوان
نشر فى : السبت 19 أكتوبر 2019 - 4:06 م | آخر تحديث : السبت 19 أكتوبر 2019 - 4:06 م

قرر مجلس العموم البريطاني، اليوم السبت، إرجاء التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي، وذلك حسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.

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