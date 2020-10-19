إيطاليا تشدد قيود فيروس كورونا مع ارتفاع عدد الإصابات

شددت إيطاليا يوم الأحد، من القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا للمرة الثالثة خلال أقل من أسبوعين، مع ارتفاع معدل الإصابات في البلاد.

وقال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي عبر التلفزيون، إنه سيسمح بتجمع 6 أشخاص فقط والجلوس معا في المطاعم والحانات، وستغلق الأماكن التي لا توجد بها أماكن للجلوس في الساعة 6 مساءً، ودعا الإيطاليين إلى توخي "أقصى درجات الحذر" فيما أصبح "وضعا حرجا".

وشجع كونتي رؤساء البلديات على إغلاق الساحات حيث يحب الإيطاليون التجمع في المساء وقال إن المكاتب يجب أن تدفع الموظفين للعمل من المنزل.

وقال إن المنافسات الرياضية للهواة تشهد أيضا فرض قيود، بينما أمام الصالات الرياضية مهلة أسبوع واحد لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمكافحة فيروس كورونا أو مواجهة الإغلاق.

وزاد عدد الإصابات بشكل كبير في إيطاليا هذا الشهر، من حوالي 2500 حالة يوميا في بداية تشرين أول/أكتوبر إلى ما يقرب من 12 الف حالة يوم الأحد.

وفرضت روما ارتداء الكمامات بشكل إلزامي حتى في الأماكن المفتوحة في 7 تشرين أول/أكتوبر، وفي وقت لاحق حظرت تنظيم الحفلات وأمرت المطاعم والحانات بالاغلاق في منتصف الليل.

وجاء الإعلان عن القيود الجديدة بعد ساعات من إعلان وسائل الإعلام الإيطالية أن ما لا يقل عن 20 نائباً من مجلس النواب، أحد مجلسي البرلمان في البلاد، ثبت إصابتهم بفيروس كورونا.

وأفادت تقارير نشرتها صحيفة "الـ ميساجيرو" وغيرها بأن اثنين من المشرعين الآخرين خضعا للعزل بشكل إحترازي .

وقالت التقارير نقلاً عن مشرعين، إنه تم تعليق جميع عمليات التصويت في المجلس الأسبوع المقبل، على الرغم من استمرار المناقشات واجتماعات اللجان.