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يرتدي محمد صلاح نجم هجوم ليفربول الإنجليزي حذاء جديد خلال مباراة فريقه يوم الأربعاء المقبل أمام أياكس أمستردام الهولندي في افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية فإن شركة شركة "أديداس" الألمانية للأدوات والملابس الرياضة قد قدمت حذاء جديد صنع خصيصا للنجم المصري للاحتفال بإنجازه التاريخي مع ليفربول والوصول للهدف رقم 100 مع الريدز منذ انضمامه للفريق.

الحذاء الذي صنعته الشركة سيكون مطليا بالذهب ويحتوى على اللونين الأبيض والذهبي، ودون عليه عبارة "صلاح 100" بجانب علم مصر في إشارة لأهداف صلاح المائة مع ليفربول.

وكان صلاح قد سجل هدفا خلال تعادل ليفربول مع إيفرتون بديربي الميرسيسايد 2-2 بالجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصل إلى هدفه المائه مع الريدز ويدخل تاريخ النادي الإنجليزي ليصبح اللاعب رقم 17 في تاريخ النادي الذي يصل لهذا الرقم.