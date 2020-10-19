رئيس وزراء أرمينيا: تركيا تريد تكرار الإبادة الجماعية للشعب الأرميني

قال رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، إن" هدف أنقرة واضح وهو رغبتهم بتكرار الإبادة الجماعية للشعب الأرميني".

وأوضح باشينيان - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأحد، أن يريفان تملك أدلة دامغة تشير إلى مشاركة مسلحين أجانب يحاربون إلى جانب القوات الأذربيجانية في قره باغ، مضيفا أن: "الجانب الأرميني لديه تسجيلات فيديو من تصوير هؤلاء المسلحين مع تحديد المواقع الجغرافية للمعارك التي شاركوا فيها، كما تملك أرمينيا جثامين بعضهم".

ورأى أن برنامجا خاصا جعل ممكنا تحليل هذه الفيديوهات وتحديد أماكن تصويرها، مشيرا إلى أن الحديث يدور عن "المرتزقة" الذين وصلوا إلى قره باغ من سوريا أثناء العمليات القتالية في المنطقة.

وتابع: "أن الإرهابيين الذين أرسلتهم تركيا هم الذين صوروا هذه الفيديوهات وتناقلتها فيما بعد مواقع إلكترونية"، مضيفا أن: "هذه أدلة أقرت بها روسيا وفرنسا ودول أخرى بصورة رسمية".

وتساءل قائلا: "ما هو وقف إطلاق النار الذي يمكننا توقيعه مع هؤلاء الإرهابيين؟، مجيبا "لقد تعرضنا لاعتداء وعلينا أن ندافع عن أنفسنا كأي شعب تهدده الإبادة".

جدير بالذكر أن أرمينيا تتهم تركيا بالتدخل المباشر في الأعمال القتالية إلى جانب أذربيجان، في إقليم قره باغ، بما في ذلك عبر إرسال خبراء عسكريين أتراك إلى باكو وكذلك بتجنيد "مرتزقة" من سوريا وليبيا.