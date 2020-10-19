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فصل 6 طلاب شرطة بألمانيا بسبب دردشات عنصرية

الشرطة الالمانية
الشرطة الالمانية
د ب أ
نشر في: الإثنين 19 أكتوبر 2020 - 7:33 م | آخر تحديث: الإثنين 19 أكتوبر 2020 - 7:33 م
تم فصل ستة طلاب شرطة في العاصمة الألمانية برلين، بعد الكشف عن مشاركتهم في دردشات عنصرية.

وقال تيلو كابليتس، المتحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية، إن هؤلاء الطلبة غير مسموح لهم باستئناف التدريب في كلية القانون والاقتصاد، التي يتم التدريب فيها على الخدمات العليا للشرطة.

وأضاف كابليتس: "لدينا موقف واضح يتعلق بتناسب الشخصية لمهنة الشرطة والولاء للدستور".

ويحقق الادعاء العام مع سبعة متهمين في الواقعة بوصفها تحريضًا محتملًا، ويتهمهم الادعاء بإرسال رسائل تحوي مضمونًا محقرًا للإنسانية في مجموعة للدردشة مع 26 عضوًا، كما فتحت الشرطة إجراء تأديبيًا مع الرجال والنساء المشتبه بهم.

وقال متحدث باسم الشرطة اليوم إن شخصًا من هؤلاء لم يشارك في المحادثات على نحو خطير يمكن معه حظر عمله الرسمي مثل الستة الآخرين.

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