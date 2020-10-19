 أبرزهم رونالدو وروماريو.. فرانس فوتبول تعلن قائمة لأفضل 10 مهاجمين في التاريخ - بوابة الشروق
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أبرزهم رونالدو وروماريو.. فرانس فوتبول تعلن قائمة لأفضل 10 مهاجمين في التاريخ

محمود عيسى
نشر في: الإثنين 19 أكتوبر 2020 - 2:54 م | آخر تحديث: الإثنين 19 أكتوبر 2020 - 2:54 م

أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية قائمة تضم أفضل 10 لاعبين في مركز رأس الحربة على مدار تاريخ كرة القدم الحديثة.

وضمت القائمة التاريخية في مركز المهاجم كل من دينيس بيركامب، يوهان كرويف، كيني دالجليش، إيزيبيو، ساندور كوسيتش، جيرد مولر، روماريو، رونالدو، ماركو فان باستن، وجورج وايا.

مجلة "فرانس فوتبول" كانت قد أعلنت عن تقديمها جائزة استثنائية هذا العام أطلق عليها "الكرة الذهبية لفريق الأحلام" باختيار أفضل تشكيل مثالي في التاريخ سيكون من خلال تصويت 170 صحفيًا حول العالم، على أن تعلن النتائج بشهر ديسمبر المقبل.

وتنشر المجلة الفرنسية عبر موقعها الرسمي 10 لاعبين لكل مركز، يختار الجمهور اللاعب الأفضل من وجهة نظره، لكن الجائزة ستذهب فى النهاية لأصحاب الأصوات الأعلى من قبل الصحفيين.

جدير بالذكر أن المجلة كانت قد نشرت سابقا المرشحين لشغل مراكز حراسة المرمى والظهير الأيمن وقلب الدفاع والظهير الأيسر وخط الوسط.


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