مسؤول بالنقد الدولي: القطاع الخاص الرافد الأساسي لفرص العمل

قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الدكتور جهاد أزعور، إن القطاع الخاص هو الرافد الأساسي لفرص العمل، مشيرًا إلى تأثر بعض القطاعات مع عودة الحركة الاقتصادية، في ظل أزمة فيروس كورونا.

وأضاف أزعور، خلال لقاء لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON E»، مساء الاثنين، أن مواجهة معدلات البطالة تتطلب تحديد نقاط الارتكاز، ورفع كفاءة العاملين، وتعزيز التعليم والعمل عن بعد، إضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية.

وأشار إلى أن القطاع الخاص بإمكانه أن يلعب دورًا ببعض القطاعات كالتكنولوجيا، قائلًا إن تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، وخفض معدلات التضخم والفوائد، وتأمين سيولة للقطاع الخاص، يساهم في الخروج سريعا من هذه الأزمة.