راؤول خيمينيز يقود وولفرهامبتون للفوز على ليدز بالبرميرليج

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اقتنص فريق وولفرهامبتون فوزا ثمينا من مضيفه ليدز يونايتد 1 /صفر اليوم الاثنين في المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي وقت سابق اليوم، عجز فريقا وست بروميتش البيون وبيرنلي عن تحقيق الفوز الأول في الموسم الحالي وتعادلا سلبيا.

وفي المباراة الأولى سجل المهاجم المكسيكي راؤول خيمينيز هدف الفوز لوولفرهامبتون في الدقيقة 70.

ورفع وولفرهامبتون رصيده إلى تسع نقاط في المركز السادس وتوقف رصيد ليدز عند سبع نقاط في المركز العاشر.

وفي المباراة الثانية، حصد كل فريق نقطة واحدة ليرفع وست بروميتش رصيده إلى نقطتين في المركز السابع عشر فيما حصد بيرنلي نقطته الأولى محتلا المركز الثامن عشر.

وخسر بيرنلي أول ثلاث مباريات له هذا الموسم فيما تعادل وست بروميتش مرة وخسر ثلاث مرات في أول أربع مباريات له هذا الموسم.