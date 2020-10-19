سلوفينيا تعلن حالة الوباء في ظل ارتفاع حالات الإصابة بكورونا

أعلنت سلوفينيا" حالة الوباء" لمدة 30 يوما ابتداء من اليوم الاثنين، مما يمهد الطريق للسلطات الإقليمية والمحلية للتطبيق السريع لإجراءات لمواجهة ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا.

كانت الحكومة قد اتخذت هذا القرار خلال اجتماع مساء أمس الأحد، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السلوفانية.

وكان قد تم الاعلان عن نفس الإجراء في 12 مارس الماضي، واستمر العمل به حتى 30 مايو الماضي.

ولم تعلن السلطات عن إجراءات إضافية بجانب القيود المفروضة منذ الجمعة الماضية، حيث تم تقييد الحركة داخل المناطق الأكثر تضررا من الوباء، وجرى تحويل الدراسة إلى التعليم عن بعد.

وكانت سلوفينيا، التي يبلغ تعداد سكانها 08ر2 مليون نسمة، قد سجلت 726 و 897 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يومي السبت والأحد الماضيين.