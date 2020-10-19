سلوفينيا تفرض حظر التجول ليلا لمكافحة كورونا

قال وزير الداخلية في سلوفينيا أليس هوجس، اليوم الاثنين، إنه تم فرض حظر التجول ليلًا في أنحاء البلاد اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء؛ من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وأضاف هوجس أنه سيتم خفض عدد الأشخاص المسموح لهم بالتجمع في مجموعات من 10 إلى ستة أشخاص فقط، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء "أس تي إيه".



ولم يعد مسموحاً بإقامة مناسبات مثل حفلات الزفاف والاحتفالات الدينية في هذه المرحلة.



وأوضح هوجس أن حظر التجول الليلي من التاسعة مساءً حتى السادسة صباحاً مفروض؛ لأن الأبحاث في دول أخرى أشارت إلى أن نسبة كبيرة من الإصابات الجديدة تحدث في التجمعات الخاصة في فترة المساء وأثناء الليل.



ويأتي حظر التجول بعد قرار الحكومة بالإعلان رسمياً عن "حالة الوباء" لمدة 30 يومًا، ابتداء من اليوم الاثنين، مما يمهد الطريق للسلطات الإقليمية والمحلية للتطبيق السريع لإجراءات لمواجهة ارتفاع حالات الاصابة بالفيروس الفتاك.