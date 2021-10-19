تباين في أعداد الإصابات بفيروس كورونا ببعض الدول العربية

أظهرت بيانات وزارات الصحة في عدد من الدول العربية، اليوم الإثنين، تباينا في حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد مقارنة بما تم تسجيله يوم أمس الأحد.

ففي الأردن، سجلت وزارة الصحة 1715 إصابة و8 وفيات، و1068 حالة شفاء خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.. ليصل إجمالي الإصابات إلى 843 ألفا و204 حالات، والوفيات إلى 10 آلاف و887 حالة، والشفاء إلى 816 ألفا و617 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا بلغ 3 ملايين و829 آلاف و713 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3 ملايين و420 ألفا و178 شخصا.

من جانبها، قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة إنه تم تسجيل 5 وفيات و709 إصابات، فيما تماثل 390 حالة للشفاء، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 96.3%، ونسبة الإصابات النشطة 2.7%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وفي الجزائر، سجلت وزارة الصحة 78 إصابة وحالة وفاة واحدة، فيما تماثل 67 مريضا للشفاء، ليصل إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 205 آلاف و364 حالة، والوفيات إلى 5 آلاف و873 حالة، والشفاء إلى 140 ألفا و825 حالة.

وفي المقابل، شهد لبنان ارتفاعا ملحوظا في الإصابات، حيث سجلت وزارة الصحة اليوم 300 إصابة جديدة مقارنة بـ 554 حالة أمس، ما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 634 ألفا و209 حالات.. فيما تم تسجيل 6 وفيات ليرتفع الإجمالي إلى 8 آلاف و430 حالة، وإجمالي الشفاء إلى 609 آلاف و232 حالة.

كما ارتفعت الإصابات في المغرب، حيث سجلت وزارة الصحة 148 إصابة مقارنة بـ 269 إصابة أمس، فيما تم تسجيل 17 وفاة، وتعافي 352 حالة شفاء.. ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 942 ألفا و280 حالة، والوفيات إلى 14 ألفا و561 حالة، والشفاء إلى 921 ألفا و980 حالة.

وفي تونس أفادت وزارة الصحة التونسية في بيان صادر عنها مساء اليوم الإثنين بأنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء الجائحة إلى 25 ألفا و100 حالة.

وأضافت الوزارة أنه تم أيضا تسجيل 47 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال ال24 ساعة الماضية، مشيرة إلى تعافي 109 أشخاص خلال الفترة ذاتها ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمتعافين إلى 684 ألفا و512 شخصا.

ويبلغ عدد المرضى الذين يتواجدون في المستشفيات حاليا في القطاعين العام والخاص جراء الإصابة بالفيروس 528 شخصا.

أ أ ك / م ي م / م م ر