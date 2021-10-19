عفاف راضي تستعد لإحياء حفل غنائي في الإسكندرية

تستعد الفنانة الكبيرة عفاف راضي لإحياء حفل غنائي في الإسكندرية، خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن راضي أحيت مؤخرا حفلا غنائيا بدار الأوبرا المصرية بعد غياب سنوات.

وقدمت على مدار ساعتين عددا من أشهر أغنياتها، منها "سلم سلم" و"تساهيل" و"كله في المواني"، مرورا بأغنيات "جرحتني عيونه السودا" و"قضينا الليالي" و"هوا يا هوا" ورائعة "ردوا السلام".

وعبرت عفاف راضي عن سعادتها للعودة للساحة الفنية، قائلة: "بعد تكريمي الذي أقدره جداً، وظهوري في بعض الإطلالات التليفزيونية لمست من الجمهور من الحب والامتنان والشوق لأعمالي ما أعطاني دفعة قوية، كما أني لم أجد فرصة أنسب من الاحتفاء بذكرى بليغ حمدي للعودة لحفلات المسرح تكريماً له واعتزازا بأهم الأعمال الغنائية التي جمعتنا أمام الجمهور المصري".