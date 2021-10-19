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بدء محاكمة أمينة سر سابقة في معسكر اعتقالات نازي بألمانيا

إتسهوه - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 - 10:11 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 - 10:11 ص
تبدأ، اليوم الثلاثاء، محاكمة أمينة سر سابقة في معسكر اعتقالات نازي أمام محكمة مدينة إتسهوه الألمانية.

وتُحاكم المتهمة، 96 عاما، وتدعى إرمجارد إف.، بتهمة التواطؤ في القتل في أكثر من 11 ألف حالة في معسكر الاعتقالات النازي "شتوتهوف".

وعندما بدأت المحاكمة فعليا في 30 سبتمبر الماضي، لم تمثل المتهمة أمام المحكمة، حيث كانت مختبئة، وفقا لبيانات المحكمة. وألقت الشرطة القبض على المرأة في هامبورج بعد ذلك. وأصدرت المحكمة مذكرة توقيف في حقها، وبعد 5 أيام تم إخلاء سبيلها بموجب إجراءات احترازية.

وبحسب بيانات الادعاء العام، يشتبه في أن المتهمة قدمت المساعدة للمسؤولين عن المعسكر في القتل الممنهج للمعتقلين عندما كانت تعمل كاتبة في معسكر الاعتقال النازي "شتوتهوف" ببولندا في الفترة بين يونيو 1943 وأبريل 1945.

وبحسب بيانات الهيئة المركزية المعنية بالتحقيق في الجرائم النازية في لودفيجسبورج، لقى نحو 65 ألف شخص حتفهم في معسكر اعتقال "شتوتهوف" ومعسكراته الفرعية وكذلك فيما يسمى بمسيرات الموت في نهاية الحرب العالمية الثانية.

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