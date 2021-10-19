أحمد السقا عن تكريمه في مهرجان الجونة: اتعودنا إن التكريم يجي لما الواحد يكبر أو يموت

قال الفنان أحمد السقا، إن النجم قد يخفت بريقه في أي فترة لكن الفنان أو الممثل يبقى سيرة.

وخلال مقابلة عُرضت مساء الثلاثاء مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة "on"، تحدّث السقا عن تكريمه في مهرجان الجونة قائلًا: "اتعودنا إن التكريم يجي لما الواحد يكبر أوي أو ميكنش على قيد الحياة".

وأضاف أن تكريم الفنان وهو في سن صغيرة يضعه تحت المسؤولية، ويجعله يفكر بعقلية المبتدئ الذي يشق طريقه الفني.

وفيما رأى أنّ هذا الأمر صعب لكنه وصفه أيضًا بـ"الممتع"، وتابع: "فيه مثل بيقول صعوبتها في سهولتها وسهولتها في صعوبتها".

وأكّد السقا، أنه لا يزال يملك الشغف وهو يقدم أعماله الفنية، وقال: لما أدخل دور عاشقه رجلي بتخبط في بعضها في أول يوم تصوير، ده بيحصل لغاية النهاردة".

وأكمل: "أنا حاسس إني لسه تلميذ ولسه بذاكر، وبالأخص لما أذاكر الشخصية وأجمع تفاصيلها".

وكُرم أحمد السقا في حفل افتتاح مهرجان الجونة، بمنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، وهي الجائزة التي تُخصص للسينمائيين الذين ترك عملهم والتزامهم بالسينما علامة لا تُمحى في مجال مسيرتهم الإبداعية.