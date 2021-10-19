سفراء 15 دولة يزورون قلعة قايتباي بالإسكندرية

بدأت أعمال الأسبوع الإبيروأمريكي، اليوم الثلاثاء، بزيارة وفد من 15 سفيرًا إلى قلعة قايتباي بالإسكندرية، بحضور المحافظ اللواء محمد الشريف، ومساعد وزير الخارجية لشئون أمريكا اللاتينية السفير أشرف منير.



وقال السفير الإسباني رامون خيل كاسارس، إن العلاقات الإسبانية المصرية جيدة جدا ونسعى لتعزيزها اقتصاديا وتجاريا وثقافيا، مضيفا أن العلاقات التجارية في نمو إيجابي مستمر، ويوجد عدد كبير من الشركات الإسبانية في مصر، وهناك تعاون مشترك مع مدينة الإسكندرية في معالجة المياه وتحديات التغييرات المناخية.



وأوضح أنه في عام 1809، أنشأت إسبانيا أول قنصلية لها في الإسكندرية، حرصا على التواصل بصفة دائمة ، منوها بالمشاركة الإسبانية في مهرجان الإسكندرية السينمائي، وأنه قريبا سيقدم مصمم الرقص الحضري الشهير داني بانولو ورشة عمل في الإسكندرية.



ومن ناحيته، أوضح قال القائم بأعمال سفارة البرازيل روبيين أوليفرا، تدشين خط طيران بين مصر والبرازيل مع بداية 2022، معربا عن سعادته بالتعاون المصري في كافة المجالات، وأنه سيفتتح معرضًا بمكتبة الإسكندرية بمناسبة مرور 150 سنة على زيارة الإمبراطور بطرس الثاني لمصر.



وأكد سفير المكسيك أوكتافيو تريب أن دولة المكسيك تسعى إلى تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي مع محافظة الإسكندرية، كإحدى أهم المدن في مصر، لكونها مدينة تاريخية تجارية ولها أهميتها الاقتصادية ونأمل بالشراكة معها.



بدوره، قال سفير جواتيمالا، لويس راءوول لوبيث: "نسعى لتعزيز العلاقات مع مصر كشريك رائد في العالم العربي والشرق الأوسط وإفريقيا، من خلال نشاط ثقافي مشترك مع الدول الإيبيروأميريكية"، معربا عن أمله لمعرفة المزيد عن القطاع التجاري والشركاء التجاريين في مصر، وخاصة القطاع التجاري لمدينة الإسكندرية، لما لها من أهمية تاريخية وثقافية وتجارية للغاية.



وأشارت سفيرة كولومبيا، ميلينا مونيوث ديجابيريا، إلى التعاون المستمر مع مكتبة الإسكندرية من خلال التبرع بالكتب القيمة، والمشاركة في المعارض، وهناك تعاون أيضا مع صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة المصرية، من خلال الدورات السينمائية الكولومبية وعرض أفلام مترجمة باللغة العربية.



وأوضحت "ديجابيريا" عقد مهرجان سينمائي خلال الأسبوع الأيبيري الأمريكي في مصر؛ لإحياء ذكرى ولادة نجيب محفوظ، ومهرجان سينمائي آخر الخاصة بأفلام مبنية على كتب جائزة نوبل من 15 بلدا.



وكشف سفير دولة بنما أليخاندرو إيفان، عن وجود العديد من مكاتب الشركات البحرية، مشيدا بمحافظة الإسكندرية إحدى المدن البحرية المشابهة لبنما.



ويضم الوفد سفراء الأرجنتين وإسبانيا، ومن الجانب الإيبروأمريكي سفراء المكسيك، والإكوادور، وجواتيمالا، والأرجنتين، وبنما، وكوبا، وفنزويلا، وتشيلي، وأسبانيا، وكولومبيا، والبرازيل، والبرتغال، والدومينيكان، وأوروجواي، والقائمين بأعمال سفارة بوليفيا، وبيرو، وباراجواي.