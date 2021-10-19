شعر سكان القاهرة في الساعة 7:32 من صباح اليوم الثلاثاء، وعدد من الدول العربية بالزلزال الذي ضرب منطقة البحر المتوسط، بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر.

وقال المعهد القومي للبحوث الفلكية، في بيانه، إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، سجلت هزة أرضية آتية من شرق كريت، على بعد 390 كم شمال محافظة إسكندرية، بلغت قوته 6.2 درجة، لافتة إلى عدم وقوع أية خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

ويوم 12 أكتوبر، شهدت مصر، زلزالا آخر، تزامن مع الذكرى الـ29 لزلزال عام 1992، الذي خلف وراءه دمارا كبيرا وخسائر في الأرواح أنذاك، حيث شعرت بعض المناطق بالقاهرة الكبرى والوجه البحرى والصعيد، بظواهر جوية كالرعد والبرق وسقوط الأمطار، تبعها هزة أرضية بقوة 6.4 ريختر جنوب جزيرة كريت، شعر بها بعض سكان القاهرة الكبرى والمدن الساحلية.

وأوضحت الرسوم البيانية التي نشرها المعهد الجيوديناميكي في أثينا، وقوع الزلزال بقوة 6,1 ريختر، اليوم الثلاثاء، في الساعة 8:32 صباحا -بالتوقيت المحلي- في "القوس الجيو دينامي اليوناني" جنوب جزيرة "كارباثوس"، بما لا يسبب أية مشكلات.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1499099067143543&id=100011303911235

• معلومات عن جزيرة "كارباثوس"

1. جزيرة سياحية.

2. تقع في الطرف الجنوبي الغربي لمحافظة دوديكانيز بين جزيرتي رودس وكريت.

3. تنتمي لمنطقة الجزيرة في جنوب بحر إيجة.

4. تبلغ مساحتها مع الجزر الصغيرة المحيطة بها 324.7 كيلومتر مربع.

5. في الطرف الشمالي للجزيرة توجد جزيرة ساريا التي تبلغ مساحتها 21 كيلومترًا مربعًا.

6. يرجع تاريخها للعصور القديمة.

7. تبعد 242 ميلا بحريا من ميناء بيرايوس، الميناء البحري الرئيسي لليونان في العاصمة أثينا.

8. تتمتع بأهمية استراتيجية مهمة نظرًا لموقعها في الطرف الجنوبي لمحافظة دوديكانيز اليونانية.

9. تستضيف جميع الخدمات العامة وتقريباً كل النشاط التجاري للوحدة الإقليمية.

10. ذات موقع جغرافي هام، حيث تربط جزيرة كريت بآسيا الصغرى ويهيمن جذعها الطويل على البوابات الجنوبية الشرقية لبحر إيجة.

11. ذات طبيعة متنوعة وساحرة ومليئة بالمناظر الطبيعية الفريد من نوعها.

12. جبالها عالية وعرة وبها منحدرات.

13. بها وديان شديدة الانحدار وسيول وكهوف عميقة مليئة بالألوان ووديان خصبة وينابيع مياه نقية.

• مناخ كارباثوس

بحسب الموقع الرسمي لبلدية "كارباثوس"، تعد السمة الرئيسية خلال أشهر الصيف، هي الرياح القوية، والرطوبة العالية بسبب تأثير البحر، بمتوسط سنوي 70.9%، بينما تتساقط الأمطار خلال فترة الشتاء، بحيث يبلغ متوسط الارتفاع السنوي لهطول الأمطار 352.2 كم، فيما تكون الأشهر التي تشهد أقوى رياح هي يوليو وأغسطس، مع الاتجاه السائد في الشمال الغربي.

ووفقا لبيانات محطة الأرصاد الجوية بمطار جزيرة كارباثوس، يبلغ متوسط درجة الحرارة السنوية على الجزيرة 19 درجة مئوية، بينما يتراوح متوسط النسب الشهرية بين 12.8 درجة مئوية في شهر فبراير، و25.8 درجة مئوية في اغسطس، فيما يبلغ متوسط درجة الحرارة الصغرى 9.7 درجة مئوية في فبراير، ويبلغ متوسط الحد الأقصى المسجل في أغسطس 28.9 درجة مئوية.