محافظ الأقصر يهنئ للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

بعث محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال المحافظ في برقيته: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الأقصر والقيادات التنفيذية بالمحافظة، يسعدني أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة حلول الذكرى العطرة لمولد خاتم الأنبياء والمرسلين الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، سائلين المولى عز وجل أن يعيد تلك الذكرى المشرفة عليكم وعلى مصر وشعبها العظيم وعلى الأمتين العربية والإسلامية بكل الخير و اليمن و البركات".

كما أرسل محافظ الأقصر، برقيات تهنئة مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وللإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ولفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وللدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.