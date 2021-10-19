ترامب يرفع دعوى لعدم الكشف عن وثائق بشأن التحقيق في اقتحام الكابيتول

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رفع دعوى قضائية لمنع الكشف عن الوثائق التي طلبتها لجنة مجلس النواب التي تحقق في الهجوم الذي وقع في 6 يناير على مبنى الكابيتول.

ورفع محامي ترامب جيسي بينال الدعوى ضد اللجنة وهيئة الأرشيف الوطني أمام محكمة اتحادية في واشنطن يوم الاثنين، وفقا لوسائل إعلام من بينها صحيفة نيويورك تايمز، التي نشرت وثائق المحكمة.

ويصر ترامب على تفعيل الامتياز التنفيذي، وهو حق لرئيس ما في حجب بعض المعلومات عن الكونجرس أو المحاكم.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الحالي جو بايدن لن يوقف نقل الوثائق من الأرشيف الوطني إلى لجنة الكونجرس.

وجاء في دعوى ترامب أن طلب لجنة الكونجرس للحصول على الوثائق "غير قانوني ولا يستند لأساس ومبالغ فيه".

ويُتهم ترامب بتحريض مؤيديه على اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي في واشنطن في 6 كانون ثان/يناير. وجاءت أعمال الشغب في أعقاب مزاعمه غير المثبتة بتزوير أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية التي خسرها أمام بايدن.

وتحقق اللجنة في مجلس النواب الأمريكي، الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، في ملابسات الهجوم على مبنى الكابيتول.