أفريقيا: إعطاء ما يقرب من 103 ملايين جرعة لقاح كورونا على مستوى القارة

ذكرت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الإثنين أنه تم إعطاء 102 مليون و872 ألفا و162 جرعة لقاح ضد كورونا على مستوى القارة السمراء.

وأفاد بيان المراكز الأفريقية وهي وكالة رعاية صحية متخصصة تابعة للاتحاد الأفريقي، بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد -19 في إفريقيا ارتفع إلى 8 ملايين و430 ألفا و779 حالة حتى أمس بينما بلغ عدد القتلى من جراء الوباء 215 ألفا و502 بينما تعافى 7 ملايين و770 ألفا و468 مريضا حتى الآن.

ووفقًا للبيان، تعد جنوب إفريقيا والمغرب وتونس من بين الدول الأكثر إصابة في القارة.