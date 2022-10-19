بدء محاكمة المتهم بقتل تاجر وسرقة أمواله في الشرقية

تنظر محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الأربعاء، محاكمة شاب؛ لاتهامه بقتل تاجر كان يعمل لديه وسرقة مبلغ من المال بالشرقية.



كانت جهات التحقيق قررت إحالة المتهم "عبدالله ص ع"، إلى المحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لأنه بدائرة قسم المرج، قتل المجني عليه زكريا فرحات عبداللطيف، عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتله لسرقته، وحال استغراق المجني عليه نومًا انهال عليه بالضغط على رقبته فاستيقظ المجني عليه وقاومه فتعدى عليه المتهم ضربًا باستخدام (قطعة حديدية) فشل مقاومته وعاود التعدي عليه بالضغط على رقبته قاصدًا إزهاق روحه، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالأوراق.



وجاء في أمر الإحالة أنه قد ارتبطت تلك الجناية بجنحة أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر، سرق المتهم هاتف محمول ومبلغ مالي مبينان وصفًا وقدرًا بالأوراق، والمملوكين للمجني عليه سالف الذكر، وكان ذلك ليلًا وحال كون المتهم خادمًا بالأجرة للمجني عليه ومن داخل مكان مسور بحائط على النحو المبين بالتحقيقات.