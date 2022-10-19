ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على رئيس وأمين عهدة بأحد شركات المجمعات الاستهلاكية

اختلس مبلغا ماليا من عهدته.



وتلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغا من مسؤولي إحدى شركات المجمعات الاستهلاكية باختلاس موظف بالشركة مبالغ مالية من عهدته، ما أضر بأموال الشركة جهة عمله.



بإجراء التحريات تم التأكد من صحة الواقعة واستغلال رئيس وأمين عهدة أحد فروع الشركة المشار إليها - مقيم بمحافظة الجيزة، طبيعة عمله واختصاصه الوظيفي والمنوط به استلام عهدة الفرع رئاسته من البضائع المختلفة، وذلك لبيعها وتوريد ثمنها عقب ذلك للشركة محل عمله واختلاسه كمية من البضائع والامتناع عن توريد قيمتها للشركة محل عمله "دون وجه حق" وفي سبيل عدم اكتشاف أمره وتسوية عهدته مستنديا امتنع عن إثبات البضائع المختلسة بكشوف عهدة مخزن فرع الشركة المشار إليها.



بتقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وأمكن التوصل لكل المستندات المؤيدة لصحة الواقعة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة إحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.