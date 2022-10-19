الدفاع الروسية: القوات المسلحة دمرت بطاريتي مدفعية أوكرانية

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أفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الليفتنانت جنرال إيجور كوناشينكوف، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية دمرت بطاريتي مدفعية أوكرانية وقاذفات صواريخ أوراغان المتعددة في نيران مضادة للبطاريات.

وأضاف كوناشينكوف "في المواجهة المضادة للبطاريات، تم استهداف بطاريتي مدفعية في منطقة مستوطنة جلوشكوفكا في منطقة خاركوف إلى جانب فصيلتين من أنظمة إطلاق صواريخ أوراغان المتعددة في مناطق مجتمعات فولشانسك في منطقة خاركوف وتشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية".. حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس/الروسية.

وأفاد كوناشينكوف بأن القوات الروسية دمرت ثلاثة مستودعات ذخيرة أوكرانية ونظامي صواريخ مضاد للطائرات من طراز S-300.

وقال المتحدث "تم تدمير ثلاثة مستودعات ذخيرة في مناطق مستوطنات تشيرفونا دولينا في منطقة خاركوف ونوفوجريجوروفكا في منطقة زابوروجي وبيريزنيجوفاتوي في منطقة نيكولاييف".

وبالإضافة إلى ذلك، دمرت القوات الروسية قاذفتين أوكرانيتين من طراز S-300 أرض-جو، في منطقة خاركوف وفي منطقة أوديسا.

وأوضح أن القوات الجوية الروسية قصفت وحدات من لواءين من الجيش الأوكراني وتشكيلات من المرتزقة الأجانب في منطقة نيكولاييف-كريفوي.