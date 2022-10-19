تعادل سلبي بين الأهلي والإسماعيلي في الشوط الأول

تعادل الأهلي بدون أهداف مع الإسماعيلي في الشوط الأول للمباراة التي تقام مساء اليوم على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.



انطلقت المباراة قوية وحماسية وبدون فترة جس النبض وسعى الأهلي من البداية إلى الضغط على المنافس ومحاولة استخلاص الكرة منه واستكشاف المناطق الهجومية المؤثرة.

مع الدقيقة 3 يحصل أليو ديانج على البطاقة الصفراء عندما حاول إيقاف انطلاقة محمد حسن، لاعب الإسماعيلي قبل التوغل في منطقة جزاء الأهلي.

بدأت خطورة الأهلي تظهر في الدقيقة6 من ضربة حرة مباشرة تصدى لها طاهر محمد طاهر ومرر عرضية متقنة لكن حارس الإسماعيلي؛ محمد فوزي تدخل لإبعاد الكرة لتصل على رأس محمود متولي، المتقدم فسدد الكرة لكنها مرت بجوار القائم مهدرا أول فرص الأهلي لهز شباك الدراويش.

واصل الأهلي سيطرته بعد أول 7 دقائق في المباراة بفضل الانتشار الجيد والضغط بقوة على دفاعات الإسماعيلي وسعى إلى فتح الثغرات، معتمدا على انطلاقات طاهر محد طاهر ومهارة أحمد عبد القادر وبرونو سافيو خلف رأس الحربة محمد شريف بينما تصدى حمدي فتحي وأليو ديانج لهجمات الإسماعيلي قبل أن ترتقي لمرحلة الخطورة.

في الدقيقة 18 ومن هجمة مرتدة سريعة للأهلي يتدخل حمدي النقاز مدافع الإسماعيلي بخشونة لإيقاف حمدي فتحي المتقدم من وسط الملعب بسرعته فيشهر حكم المباراة محمد عادل البطاقة الصفراء للاعب الإسماعيلي.

عدم التوفيق وقف حائلا أمام هدف محقق للأهلي في الدقيقة 24 عندما تسلم أحمد عبد القادر الكرة في وسط الملعب ومرر إلى محمد شريف الذي استطاع الهروب من رقابة باهر المحمدي وسدد الكرة مباشرة لكنها اخطأت الطريق إلى المرمى ومرت بجوار القائم الأيسر للحارس محمد فوزي.

توالت هجمات الأهلي على مرمى الإسماعيلي وفي الدقيقة 29 يتسلم برونو سافيو الكرة على حدود منطقة الجزاء من الناحية اليسرى ويسدد صاروخا مر بجوار القائم .. وبعدها يتدخل دفاع الدراويش مجددا ويمنع تسديدة محمد شريف إلى ركلة ركنية قبل أن تعانق الكرة الشباك.

ارتفعت حرارة المباراة مع هجمات الأهلي المتلاحقة ورغبة لاعبيه الملحة في هز الشباك وفي الدقيقة 33 يتسلم طاهر محمد طاهر الكرة ويسدد قوية لكن الحارس محمد فوزي يتصدى لها بصعوبة محولا الكرة إلى ركلة ركنية.

مرت الدقائق الأخيرة على نفس الوتيرة حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتعادل الفريقين بدون أهداف.