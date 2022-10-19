استنكرت الحركة الشعبية ( شمال)، بقيادة عبدالعزيز الحلو، اليوم الأربعاء، اتهامها بالتدخل في أحداث العنف بولاية غرب كردفان.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحركة الشعبية، جابر كمندان كومي في بيان للحركة: "إن إقحام اسم الحركة الشعبية فيما يدور من مواجهات مسلحة فى محلية لقاوة رغم نفى الحركة الشعبية ذلك فى بيان رسمى ليس بجديد، وهو يعدو كونه مواصلة لأكاذيب أجهزة نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير، التى ما زالت تتحكم فى مفاصل الدولة من الخرطوم حتى الآن فى محاولة يائسة منها لتشويه صورة الحركة الشعبية، وهذه الأجهزة هى من تقف خلف افتعال وهندسة الصراع الحادث فى لقاوة".

وأضاف المتحدث الرسمي في بيانه " أن العدوان على المواطنين من إثنيات النوبة والداجو والفلاتة الآمنين بلقاوة قامت به المليشيات وقد تابع العالم كله نتائجه من فظائع وقتل وحرق ونهب ونزوح وتهجير على غرار ما حدث ويحدث من استهداف وإبادة جماعية وتهجير لإثنيات الزرقة فى دارفور، فكيف يستقيم إتهام الحركة الشعبية بقصف المدينة وهى من أطلقت سراح أسرى قوات الدفاع الشعبى بالأمس".

وتابع:" تجدد الحركة الشعبية مناشدتها لأطراف النزاع ولجميع مكونات لقاوة بإعمال الحكمة وتغليب صوت العقل حقنا للدماء، ولتفويت الفرصة على دعاة الفتنة والعنصرية".

وحذرت الحركة الشعبية قوات الدعم السريع من التمادى فى دعمها لأحد أطراف النزاع واستمرارها فى قتل وتنزيح وتهجير المواطنين على أساس إثنى.

وكانت لجنة أمن ولاية غرب كردفان اتهمت في بيان، الحركة الشعبية بالتدخل فى أحداث لقاوة" . وزعم البيان أن الحركة الشعبية قد هاجمت مدينة لقاوة، الثلاثاء، بمدافع هاون ١٢٠ و ٨٢ ملم، بالإضافة للدوشكات، الأمر الذى أدخل الرعب فى نفوس المواطنين ونتج عنه ازدياد حركة النزوح.

وأضاف البيان "إن تدخل حركة عبدالعزيز الحلو قد أجهض كل مساعى لجنة أمن الولاية وجهودها فى إعادة الأمور إلى طبيعتها ورتق النسيج الإجتماعى بقيادة المصالحات بين مكونات لقاوه"، وفقا لوكالة الأنباء السودانية"سونا".