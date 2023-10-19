محتجون أمام سفارة فرنسا بتونس يطالبون برحيل سفيرها

تجددت، الخميس، احتجاجات أمام السفارة الفرنسية في تونس العاصمة، طالب المشاركون فيها برحيل السفير، واتهموا باريس بالمشاركة في "العدوان الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الجاري.



ووفقا لمراسل وكالة الأناضول، تجمع مئات الشباب أمام السفارة الفرنسية في شارع الحبيب بورقيبة، ورددوا هتافات تنادي برحيل السفير، وتعتبر فرنسا متورطة في الاعتداءات على غزة.



ومن بين هتافات المحتجين: "طرد السفير واجب" و"الفرنسيس والأمريكان شركاء في العدوان" و"الشعب يريد طرد السفير" و"الشوارع والغضب..لا منابر ولا خطب".



ومنذ أيام تشهد مدن تونسية عديدة، بينها العاصمة، وقفات ومظاهرات داعمة للشعب الفلسطيني، تنظمها أحزاب ومؤسسات وهيئات للتنديد باستمرار الغارات الإسرائيلية على غزة.



واتخذت الأجهزة الأمنية تدابير وتعزيزات كبيرة في محيط السفارة الفرنسية، وينتشر رجال شرطة مكافحة الشغب لمنع المتظاهرين من الاقتراب منها.



ولليوم الثالث عشر يستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي في شن غارات على غزة استشهد فيها 3785 فلسطينيا، بينهم 1524 طفلا و1000 سيدة، وأصابت 12493، منهم 3983 طفلا و3300 سيدة، كما تقطع إسرائيل إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء عن القطاع، الذي يسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.



فيما قتل أكثر من 1300 إسرائيلي وأصيب 4629، بحسب مصادر رسمية، في المواجهة مع حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية بغزة التي أطلقت عملية طوفان الأقصى.