اللجنة الثلاثية تتابع آخر التحضيرات لاستقبال الجمعية العمومية

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حرصت اللجنة الثلاثية المُكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني على متابعة آخر التحضيرات الخاصة باستقبال الجمعية العمومية غدا الجمعة من أجل انتخاب مجلس إدارة جديدة.

وأطمأن الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي على الإجراءات الخاصة ببوابات دخول وخروج الأعضاء حتى تتم العملية بسلاسة ويسر ودون أي معوقات.

كما أعطى المدير التنفيذي تعليمات مشددة للأمن بتسهيل مهام الأعضاء سواء في البحث عن اللجان وأرشادهم لأماكن التصويت، بالإضافة إلى منع أي خروقات أو تجاوزات قد تحدث خلال اليوم.

ويتنافس 5 مرشحين على رئاسة النادي بالإضافة لمنافسة شرسة في مقعدي النائب وأمين الصندوق، فيما ينافس 39 آخرين في العضوية.