 بيطري قنا: ضبط 117 كيلو جرام لحوم ودواجن مجمدة فاسدة - بوابة الشروق
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بيطري قنا: ضبط 117 كيلو جرام لحوم ودواجن مجمدة فاسدة

حمادة عاشور:
نشر في: الخميس 19 أكتوبر 2023 - 11:27 ص | آخر تحديث: الخميس 19 أكتوبر 2023 - 11:27 ص

صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بأن مديرية الطب البيطري بقنا، بالتعاون مع مديرية التموين، ومباحث التموين، وحماية المستهلك، واصلت شن حملاتها الدورية للتفتيش على أسواق عرض وبيع اللحوم والمجمدات والدواجن والأسماك، وأماكن بيع وتداول وتقديم الغذاء للضرب بيد من حديد على المخالفين، والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، ومواجهة جشع بعض التجار لتحقيق مكاسب مادية على حساب صحة المواطنين.

وأضاف الداودي، أن الحملة التي شنتها المديرية بمراكز "قنا، ودشنا، ونجع حمادي"، نجحت في تحرير 4 محاضر مخالفة، بإجمالي كميات مضبوطة بلغت 117 كيلو جراما، منها 99 كيلو جرام دواجن فاسدة، و18 كيلو جرام لحوم مفرومة، وكبدة مجمدة منتهية الصلاحية، مشيرا إلى أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة، وإحالة المخالفين إلى النيابة لتتولى التحقيق معهم.

من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطري، أن المديرية مستمرة في شن العديد من الحملات الرقابية المفاجئة لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية السلع المعروضة، ومراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.


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