حزب الله يستهدف عددا من المواقع الإسرائيلية وتل أبيب تقصف بعض بلدات الجنوب

أعلن "حزب الله" اللبناني في بيان له أن "مجاهدي المقاومة الإسلامية" هاجموا اليوم الخميس، موقع ‏المنارة الإسرائيلي بالصواريخ الموجهة وأنه "تم إصابته إصابة مباشرة".

وأضاف البيان أنهم هاجموا مواقع جل العلام، البحري، زرعيت، وثكنة شوميرا وبرج مراقبة في حبد البستان الإسرائيلية "بالأسلحة المباشرة والمناسبة وتمت إصابتها إصابة دقيقة وتم تدمير كمية من تجهيزاتها الفنية والتقنية"، وأن إسرائيل ردت بقصف عدد من البلدات الحدودية جنوبي لبنان.

من جهتها، قصفت القوات الإسرائيلية أطراف بلدة ميس الجبل جنوب لبنان، بعد ظهر اليوم الخميس.

كما قصفت بشكل عنيف المنطقة الواقعة عند الحدود الجنوبية من الناقورة وصولاً حتى بلدة الضهيرة.

يذكر أن المناطق الحدودية جنوبي لبنان تشهد توتراً أمنياً بعد إطلاق حركة حماس، في السابع من أكتوبر الحالي، عملية عسكرية واسعة، أطلقت عليها اسم عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بقصف عنيف، متواصل، على قطاع غزة.

وينفّذ الجيش اللبناني منذ السابع من الشهر الجارى انتشارًا في المناطق الحدودية الجنوبية، ويقوم الجيش بتسيير دوريات، ويتابع الوضع عن كثب بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. وتقوم وحدات من الجيش بتنظيم عمليات الدخول الى المناطق الحدودية والخروج منها.