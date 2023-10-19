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أعداد جريدة الشروق
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بالصور.. طلاب المدارس يقفون دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين

نيفين أشرف
نشر في: الخميس 19 أكتوبر 2023 - 9:57 ص | آخر تحديث: الخميس 19 أكتوبر 2023 - 9:57 ص

وقف طلاب المدارس اليوم في طابور الصباح دقيقة حداد علي أرواح شهداء فلسطين، مع تخصيص كلمة في الإذاعة المدرسية بعدد كبير من المحافظات عن فلسطين والفضل العظيم للشهادة.

وقررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، تنكيس العلم المصري بالمدارس حدادا على أرواح الشهداء.

كان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم وجه أمس كل المديريات التعليمية بوقوف الطلاب، خلال طابور الصباح بكل المدارس على مستوى الجمهورية، دقيقة حداد على أرواح الشهداء من الشعب الفلسطيني، وذلك تعبيرا عن تضامن طلاب مصر مع القضية الفلسطينية التي كانت وستظل على رأس أولويات الدولة المصرية.

وأكد حجازي أن الوزارة تضع القضية الفلسطينية واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني على رأس جهود التوعية التي تقدمها للطلاب، مضيفا أن وزارة التربية والتعليم، طلابا ومعلمين، تقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية في كل القرارات التي تتخذها حفاظا على السيادة المصرية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.


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