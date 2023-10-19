جيش الاحتلال الإسرائيلي: حزب الله سيتحمل عواقب إطلاق صواريخ من لبنان

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، إن جماعة حزب الله اللبنانية ستتحمل مسئولية هجماتها التي تنفذها في شمال إسرائيل، بما في ذلك تلك التي تعلن مسئوليتها فصائل فلسطينية.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانييل هاجاري، إن إطلاق الصواريخ الأخير على شمال دولة الاحتلال، والذي أعلنت حركة حماس مسئوليتها عنه، قد تم بموافقة من حزب الله، "فقط مثل كل الهجمات التي نفذها الفلسطينيون من لبنان منذ بداية القتال".

وقال هاجاري، إن "حزب الله سيتحمل عواقب كل هذه الأعمال".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت ، حزب الله من تداعيات الدخول في حرب مع بلاده.

جاءت تصريحات جالانت خلال زيارة جنوب إسرائيل، اليوم الخميس، ولقائه مع جنود عند الحدود مع قطاع غزة، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوسط "الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

وقال جالانت : "حزب الله يحاول تحدى دولة إسرائيل والجيش ، ونشر قوات في تشكيلات دفاعية قوية، نحن متأهبون وإذا أراد حزب الله حربا، فأنه يتعين عليه أولا أن يلقى نظرة على صور مدينة غزة"، بحسب زعمه.



وتأتي تصريحات جالانت تكرارا لتهديدات المسئولين الإسرائيليين الذين حذروا حزب الله من أنه سوف يدفع ثمنا باهظا إذا فتح جبهة ثانية مع بلادهم.