السفارة الأمريكية تدعو مواطنيها إلى مغادرة لبنان في أقرب وقت ممكن

دعت السفارة الأمريكية في لبنان مواطنيها إلى مغادرة البلاد في أقرب وقت، كما دعت الأمريكيين إلى عدم السفر إلى لبنان بسبب الوضع الأمني.

وأعلنت السفارة في بيان اليوم الخميس، أنها "تراقب عن كثب الوضع الأمني في لبنان، في 17 أكتوبر، أصدرت وزارة الخارجية نصيحة سفر تنصح فيها المواطنين الأمريكيين بعدم السفر إلى لبنان بسبب الوضع الأمني الذي لا يمكن التنبؤ به".

وأضاف: "تحث وزارة الخارجية المواطنين الأمريكيين في لبنان على وضع خطط للمغادرة في أقرب وقت ممكن بينما لا تزال الخيارات التجارية متاحة، نوصي مواطني الولايات المتحدة الذين يختارون عدم المغادرة بإعداد خطط طوارئ لحالات الطوارئ".

يذكر أن المناطق الحدودية جنوبي لبنان تشهد توتراً أمنياً بعد إطلاق حركة حماس في السابع من أكتوبر الحالي، عملية عسكرية ممتدة، أطلقت عليها اسم عملية "طوفان الأقصى"، وقيام دولة الاحتلال الإسرائيل بالرد على الحركة.

وينفّذ الجيش اللبناني منذ السابع من الشهر الجاري انتشارًا في المناطق الحدودية الجنوبية.

ويقوم الجيش بتسيير دوريات، ويتابع الوضع عن كثب بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

وتقوم وحدات من الجيش بتنظيم عمليات الدخول الى المناطق الحدودية والخروج منها.



