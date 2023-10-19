استشهاد 33 فلسطينيا بقصف إسرائيلي على مدينة رفح

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أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد 33 فلسطينيا بقصف إسرائيلي على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

واستهدف القصف الجوي الإسرائيلي منازل لمواطنين أحدها يعود لعائلة بريكة غربي المدينة، وهرعت طواقم الدفاع المدني والإسعاف إلى المكان ولا تزال أعمال الإنقاذ مستمرة لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض.

وقرب منطقة الضابطة الجمركية جنوب مدينة خانيونس، أسفر قصف إسرائيلي لمنزل يعود لعائلة البكري عن استشهاد 9 أشخاص بينهم 7 أطفال.

كما قصفت الطائرات الإسرائيلية أيضا منزلا يعود لعائلة حسونة غربي مدينة رفح، مخلفة عددا من الضحايا بين قتيل وجريح، وأضرار جسيمة في المنازل المحيطة.

وقالت مصادر طبية فلسطينية، إن 12 مواطنا لقوا حتفهم وأصيب آخرين في قصف لمنزل غرب رفح.

وفي شمال غزة، استهدف الطائرات الإسرائيلية منزلا لعائلة الغندور في شارع الهوجا بمخيم جباليا، ما أسفر عن استشهاد 5 أشخاص على الأقل.

كما قصفت الطائرات الحربية منزلا يعود لعائلة المدهون في منطقة أبو اسكندر في مخيم جباليا، وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، "يوجد عدد كبير من الشهداء والجرحى في المكان".

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، الدكتور أشرف القدرة: "ضحايا المجازر التي ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي في خانيونس ورفح قبل قليل اطفال ونساء".

وكثف الجيش الإسرائيلي غاراته على مناطق متفرقة في قطاع غزة بعد دقائق من انتهاء زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لتل أبيب.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي نحو 3478 شهيد وأكثر من 12 ألف جريح في القطاع، وأكثر من 61 شهيد وما يزيد عن 1500 جريح في الضفة الغربية.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد استشهد ما يزيد عن 1400 شخص بينهم أكثر من 291 ضابطا وجنديا، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيليا.