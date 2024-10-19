بنك قناة السويس يواصل التوسع فى مسار التحول الرقمى عاكف المغربى يفتتح مقر التحول الرقمى بالتجمع الخامس

فى إطار سعيه لمواصلة مسيرته نحو التحول الرقمى، افتتح بنك قناة السويس مقر التحول الرقمى الجديد بمنطقة التجمع الخامس، ويأتى ذلك فى خطوة تعكس حرص البنك المُستمر على مواكبة التطورات التقنية وتقديم خدمات مصرفية مُبتكرة تُلبى احتياجات العملاء المتنوعة.

افتتح المقر عاكف المغربى، الرئيس التنفيذى والعضو المُنتدب لبنك قناة السويس، بحضور شهاب زيدان، نائب الرئيس التنفيذى والعضو المُنتدب، ولفيف من قيادات البنك، وفريق التحول الرقمى بقيادة المهندس بهاء فاروق، رئيس قطاع التحول الرقمى بالبنك.

ويأتى ذلك فى ضوء استراتيجية البنك الطموحة لتوسيع نطاق الحلول الرقمية التى يُقدمها لعملائه من الأفراد والشركات، من خلال القيام بتعزيز البنية التحتية الرقمية، وتطوير قدرتها وكفاءتها، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعى.

ذلك بالتوازى مع تطوير منظومة العمل الداخلية مع تطبيق معايير الحماية المتطورة من خلال وسائل وبرامج حديثة للحماية والتأمين لضمان توفير مستويات الأمن المرتفعة للخدمات الرقمية والالتزام بالمعايير المحلية والدولية، وهو ما يتماشى مع توجهات البنك المركزى المصرى ورؤية مصر 2030.

ويستهدف بنك قناة السويس إطلاق تطبيقات مستحدثة للهاتف والإنترنت البنكى، لتوفير تجربة مصرفية أكثر سهولة ومرونة لعملائه، وتقديم خدمات مُتكاملة تُتيح للعملاء الوصول إلى حلول مصرفية مُبتكرة من خلال القنوات الرقمية.

كما يسعى البنك إلى توسيع نطاق خدماته المصرفية الرقمية، لتشمل تقديم حلول متطورة للأفراد والشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة لتدشين تجربة مُستخدم مُميزة لعملاء النخبة، بجانب رؤية البنك فى استثمار وزيادة التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية (FinTech) بهدف تصميم حلول مرنة تساهم فى نمو وتطوير خطوات البنك فى الشمول المالى وتقديم خدمات واسعة النطاق.

ويسعى البنك لإطلاق تطبيق الهاتف البنكى للعملاء الأفراد خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى إطلاق الإنترنت البنكى للشركات، مما يُتيح لهم إنجاز أعمالهم بصورة سلسلة وآمنة وإدارة التحويلات على مدار الساعة. بالإضافة إلى الحرص على دراسة وتقييم طرح المزيد من الخدمات الرقمية، مثل الائتمان والمدفوعات والاستثمار وغيرها مما يُتيح للعملاء الحاليين والجُدد استخدام آمن وملائم وسريع لما يستجد من خدمات ومنتجات.

وفى السياق ذاته، وتماشيًا مع التطور التكنولوجى فى مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعى، يستهدف البنك البدء فى استراتيجية تحليل البيانات وتوظيفها لتصميم تجارب مصرفية مخصصة للعملاء وتتوافق مع احتياجاتهم بشكل أدق، مما يعزز من تجربة العميل ويزيد من رضائه عن الخدمات المُقدمة.

فى ضوء الحرص على دعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، أطلق بنك قناة السويس 3 منتجات خضراء جديدة، تشمل «تمويل الطاقة النظيفة والمُتجددة، تمويل السيارات الكهربائية، وتمويل مركبات التنقل الصغيرة»، وجاء ذلك على هامش مُشاركة البنك فى قمة مصر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية، والتى انعقدت خلال الفترة من 10 – 12 أكتوبر 2024.

ويُقدم بنك قناة السويس تمويل الطاقة النظيفة والمُتجددة، بمزايا وخصائص استثنائية، لأصحاب الوحدات بالمُجمعات السكنية (كومباوند)، لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، بقيمة تمويل تصل إلى 1 مليون جنيه، مع إمكانية تغطية 100% من تكلفة المُعدات بدون مُقدم، وذلك بأسعار فائدة تنافسية وفترات سداد مرنة حتى 10 سنوات، مع فرصة الحصول على تغطية تأمينية على الحياة والعجز الكامل طوال فترة التمويل.

حيث يُتيح تمويل السيارات الكهربائية من بنك قناة السويس فرصة للعملاء للحصول على سيارات كهربائية بتسهيلات مالية مميزة تصل إلى 4 ملايين جنيه، مع إمكانية تغطية 80% من قيمة السيارة الكهربائية الجديدة.

يأتى إطلاق هذه المنتجات فى إطار سعى بنك قناة السويس نحو تقديم حلول مصرفية مُبتكرة تُلبى الاحتياجات المستقبلية لعملائه، بالإضافة إلى تعزيز دوره فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.