مصرع شخص وإصابة آخر إثر انقلاب سيارة ربع نقل بإدفو في أسوان

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لقي شاب مصرعه وأصيب آخر، إثر انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي إدفو- أسوان، وتحديداً بالكيلو 35.

وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتقديم الرعاية الطبية، ونقل الجثة إلى المشرحة، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقي مرفق إسعاف أسوان إخطاراً، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق إدفو الصحراوي تحديداً بالكيلو 35، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة آخر، وتم نقل الجثة إلى المشرحة وتم نقل المصاب إلى مستشفى النيل التخصصي.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة ربع نقل أسفرت عن مصرع شخص وإصابة آخر، وتم رفع آثار الحادث، وذلك لتيسير الحركة المرورية في الطريق.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.