مسئول أممي: عشرات الشهادات تثبت تعرض معتقلين فلسطينيين للتعذيب في سجون إسرائيلية

قال أجيث سونجاي مدير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بفلسطين، إن مكتب المفوضية يوثق منذ سنوات الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، خلال برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك عشرات الشهادات التي تثبت تعرض المعتقلين لسوء المعاملة والضرب والإهانة والتعذيب.

أوضح أن المكتب أصدر مؤخرًا تقريرًا يوضح فيه نوع الانتهاكات لحقوق الإنسان وانتهاكات الإنسان الدولي، التي ارتكبتها إسرائيل بحق المعتقلين الفلسطينيين وقدر صدر هذا التقرير منذ نحو ما يقرب من شهرين إلى ثلاثة أشهر وهو تقرير مفصل.

وتابع: «نخشى أن يكون هناك عشرة آلاف فلسطيني سواء من الضفة الغربية أو من غزة محتجزين في مرافق مختلفة داخل إسرائيل، فضلا عن بعضهم داخل الضفة الغربية ويواجهون هذه الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان».