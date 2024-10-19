أفاد مسئول بوزارة الصحة في غزة، باندلاع حرائق في مدارس النزوح بمخيم جباليا إثر قصفها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما أعلنت مصادر طبية للجزيرة، ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 32 نتيجة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ صباح اليوم السبت.

وأوضح المسئول في صحة غزة، أنهم لا يستطيعون إحصاء أعداد الشهداء بسبب "الأرقام المفزعة وما نعلنه هو فقط من نتمكن من انتشالهم"، مؤكدًا خروج المستشفيات الثلاثة في شمال القطاع عن الخدمة بعد استهدافها من قبل قوات الاحتلال.

- إعدام مدنيين

وأكد المسئول الصحي أن الوضع الحالي في شمال غزة أكثر قسوة من الأيام الأولى للحرب، قائلاً إن "استغاثات تصلنا عن تنفيذ الاحتلال عمليات إعدام لمدنيين اعتقلهم شمال القطاع".

وأفاد مراسل الجزيرة باندلاع حريق في مدرسة أبو حسين بمخيم جباليا إثر قصف إسرائيلي، وسط مناشدات لإنقاذ النازحين في المدرسة، مؤكدًا استشهاد 5 أشخاص وإصابة آخرين، بينهم أطفال، نتيجة قصف إسرائيلي على منازل في جباليا البلد شمال قطاع غزة، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

واستشهد عدد من الفلسطينيين في مناطق متفرقة نتيجة غارات الاحتلال، من بينهم 4 شهداء في قصف مدفعي إسرائيلي غربي مخيم النصيرات وسط القطاع، و7 شهداء وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

- حصيلة الشهداء

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن 42 ألفًا و519 شخصًا استشهدوا منذ بدء العدوان المستمر على القطاع لأكثر من عام، ولم تشمل هذه الحصيلة 33 شهيدًا في ضربة إسرائيلية ليلية.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد مريضين في قسم العناية المركزة بالمستشفى الإندونيسي في غزة إثر تدمير قوات الاحتلال مولد الكهرباء. كما أفادت مصادر طبية للجزيرة باستشهاد 21 فلسطينيًا جراء غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في القطاع منذ صباح اليوم السبت.

أكد منير البرش، مدير عام وزارة الصحة في غزة، استشهاد اثنين من المرضى في قسم العناية بالمستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا، بعد حصار قوات الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى وتدمير مولد الكهرباء الذي يعتمد عليه المستشفى في ظل انقطاع التيار الكهربائي.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن الجيش الإسرائيلي كثّف استهدافه للمنظومة الصحية شمال القطاع في محاولة واضحة لإخراجها عن الخدمة.

وأفادت الوزارة في بيان أن الاحتلال الإسرائيلي زاد من استهدافه للمنظومة الصحية شمال قطاع غزة من خلال حصاره واستهدافه المباشر للمستشفى الإندونيسي ومستشفيات كمال عدوان والعودة خلال الساعات الماضية.

- توغل الدبابات الإسرائيلية

اليوم السبت، توغلت الدبابات الإسرائيلية شمال قطاع غزة ووصلت إلى بوابة المستشفى الإندونيسي، حيث حاصرت المستشفى وهدمت جزءًا من أسواره، وفقًا لمصادر طبية لوكالة الأناضول.

وأفادت السلطات الصحية في غزة اليوم بأن الجيش الإسرائيلي قصف المستشفى الإندونيسي شمال القطاع وشدد الحصار عليه، مما أدى إلى إصابة أكثر من 40 شخصًا.

وقال مروان سلطان، مدير المستشفى، إن الدبابات الإسرائيلية قصفت المستشفى وحاصرت المبنى بالكامل وقطعت التيار الكهربائي عنه، واستهدفت الطابقين الثاني والثالث بقذائف مدفعية، مؤكدًا أن "هناك مخاطر شديدة تحيط بالطواقم الطبية والمرضى".

وطالب مدير المستشفى جميع الجهات الدولية والأممية بالتدخل الفوري لوقف هذه الهجمات التي تستهدف الطواقم الطبية والمنشآت الصحية التي تقوم بواجبها في إنقاذ حياة المرضى والمصابين.

كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية الطوابق العليا لمستشفى العودة ثلاث مرات، مما أسفر عن إصابة عدد من أفراد الطواقم الطبية، حسب بيان صدر عن المستشفى.

- استمرار الحصار والغارات

يأتي هذا وسط استمرار الاحتلال في فرض حصاره وغاراته على شمال القطاع منذ 15 يومًا، من خلال قصف المنازل ومراكز الإيواء وتدمير أحياء سكنية كاملة، إضافة إلى منع إدخال الطعام والماء إلى المنطقة، مما أدى إلى سقوط مئات الشهداء والجرحى في شمال القطاع المحاصر.

- قطع الإنترنت

من جهتها، أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، اليوم السبت، عن انقطاع الإنترنت بشكل كامل عن محافظة شمال قطاع غزة، التي تتعرض لعملية إبادة من الجيش الإسرائيلي منذ 15 يومًا.

وأضافت الشركة، المزود الوحيد لخدمة الإنترنت في القطاع، في بيان: "نظرًا لاستمرار العدوان الإسرائيلي على مناطق شمال غزة، نأسف للإعلان عن انقطاع كامل خدمات الإنترنت بالمنطقة"، وذلك بعد أن أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن جيش الاحتلال قطع شبكة الاتصالات والإنترنت عن محافظة شمال قطاع غزة.