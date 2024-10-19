 مجزرة إسرائيلية بجباليا.. 33 شهيدا في قصف منازل شمالي غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مجزرة إسرائيلية بجباليا.. 33 شهيدا في قصف منازل شمالي غزة


نشر في: السبت 19 أكتوبر 2024 - 1:06 ص | آخر تحديث: السبت 19 أكتوبر 2024 - 1:06 ص

قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل حرب إبادة واستئصال واضحة المعالم في مخيم جباليا بمحافظة شمال قطاع غزة.

وأضاف في بيان، فجر السبت، أن الاحتلال ارتكب مذبحة جديدة مساء الجمعة راح ضحيتها حتى الآن 33 شهيدًا بينهم 21 امرأة.

وأوضح أن العدد قد يصل إلى 50 شهيدًا بسبب وجود العديد من الشهداء تحت الأنقاض وتحت البنايات التي قصفها الاحتلال فوق رؤوس ساكنيها المدنيين، وكذلك أوقعت المذبحة أكثر من 85 مصابًا بينها إصابات خطيرة.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال ارتكب هذه المجزرة عندما قصف عدة منازل تعود لعائلات الحواجري ونصار وأبو العيش في مخيم جباليا.

وتابع: «القصف يأتي بغطاء كامل من الإدارة الأمريكية ومن بعض الدول الأوروبية مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وغيرها من الدول المشاركة في الإبادة الجماعية والتطهير العرقي».

ولفت إلى أن هذه الجريمة الجديدة تأتي بالتزامن مع انهيار الواقع الصحي في محافظة شمال قطاع غزة والتي يقطنها حالياً قرابة 400 ألف إنسان.

وأوضح أن الاحتلال هدد المستشفيات وطالبها بالإخلاء لإيقاع أكبر قدر ممكن من القتل والإبادة الجماعية، ويمنع وصول الوقود إلى هذه المستشفيات، مع قطع الاتصالات والانترنت عن المنطقة وهذا ما تسبب بحدوث كارثة حقيقية.

 

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