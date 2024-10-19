الاحتلال الإسرائيلي يحاصر المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة

حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، واستهدفت كل من يتحرك في محيطه.

وقالت مصادر طبية، إن دبابات الاحتلال حاصرت المستشفى، وأطلقت قذائفها نحو مرافقه، كما توقف المولد الكهربائي عن العمل بسبب إطلاق النار صوب المستشفى، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وأضافت المصادر أن دبابات الاحتلال قصفت الطابقين الثاني والثالث، وهدمت جزءا من سور المستشفى.

ولليوم الخامس عشر على التوالي، تواصل قوات الاحتلال قصفها الجوي والبري والبحري على شمال قطاع غزة، وتمنع إمدادات الغذاء والمياه والدواء والوقود، وتدمر المنازل وتفجر مربعات سكنية كاملة.

ففي السادس من أكتوبر الجاري، بدأت قوات الاحتلال بفرض حصار مشدد على شمال القطاع، الأمر الذي فاقم الأوضاع الإنسانية المتردية أصلا، في ظل العدوان المتواصل منذ السابع من أكتوبر 2023.

وكان المستشفى تعرض لحصار مماثل في شهر نوفمبر الماضي، واستهدفته حينها بالقصف المباشر، واقتحمته وقتلت واعتقلت عددا من الجرحى.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42500 فلسطيني، وإصابة 99546 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض