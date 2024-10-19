تركيا تتعهد بمواصلة العمل لمعاقبة مرتكبي الإبادة في حكومة نتنياهو

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تعهدت تركيا بمواصلة العمل من أجل ضمان معاقبة مرتكبي الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في الحكومة الإسرائيلية التي يقودها بنيامين نتنياهو.

جاء ذلك في منشور لوزارة الخارجية التركية، الجمعة، عبر منصة إكس، ردا على تصريح لوزير خارجية إسرائيل يسرائيل كاتس، ضد تركيا، بحسب وكالة الأناضول.

ونشرت الوزارة صورة تتضمن نماذج من الممارسات والمجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين الأبرياء.

وقالت: «نماذج من ممارسات مرتكب الإبادة الجماعية نتنياهو وعضو حكومته كاتس، الذي تلطخت يداه بدماء الفلسطينيين الأبرياء».

وأضافت الخارجية التركية: «سوف نواصل العمل لضمان حصول المسؤولين عن هذه الإبادة الجماعية على العقوبات التي يستحقونها».

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، منذ 7 أكتوبر 2023، خلفت أكثر من 142 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.