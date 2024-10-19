محافظ سوهاج يعقد اجتماعا مع أعضاء مجلس النواب

التقى اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، عددا من أعضاء مجلس النواب، بقاعة "مينا" في ديوان عام المحافظة؛ لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية التي تهم المواطن السوهاجي، بحضور الدكتور محمد عبدالهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبدالجابر سكرتير عام المحافظة.

وحضر اللقاء، من الهيئة البرلمانية النائب محمد لبيب، والنائب أحمد نشأت منصور، والنائب محمود أبو الخير، والنائب زكريا حسان، والنائبة عبلة الهواري، والنائب ياسر نصر، والنائبة غادة الضبع، والنائب أحمد عبدالسلام، والنائب نور أبو ستيت، والنائب إلهامي البارودي، والنائب حاتم مبارك، والنائب أحمد عواجة، والنائب عاطف كعربان، أعضاء مجلس النواب.

واستعرض المحافظ، خلال اللقاء، عددا من الملفات والمشروعات العالقة وسبل إزالة المعوقات بها بقطاعات " الشباب والرياضة، والصحة، والتعليم، والطرق والنقل، والثقافة"، ومنها "مشروع تطوير ستاد سوهاج الرياضي، وجزيرة الزهور، والملاعب المفتوحة، واستكمال تطوير المستشفيات المركزية، ومشروع مجزر سوهاج العمومي، وقصر ثقافة سوهاج، ومشروعات الطرق والرصف، وزيادة أعداد المدارس، ومشروع الميناء الجاف".

وأكد المحافظ، حرصه على تحقيق مصالح أهالي سوهاج، وأهمية التعاون والتنسيق مع الجهات لحل المشكلات، وتذليل المعوقات، وتحقيق مصلحة المواطن السوهاجي، مشيرا إلى أهمية العمل الميداني للتعرف على المشكلات على أرض الواقع، ووضع الحلول المناسبة لها .

وأوضح سراج، أهمية التنسيق المستمر مع أعضاء الهيئة البرلمانية للمحافظة، والأجهزة التنفيذية؛ للمساهمة في حل مشاكل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، وإزالة معوقات استكمال المشروعات التنموية والخدمية للارتقاء بمراكز ومدن المحافظة، مشيدا بدورهم في التواصل مع المواطنين على أرض الواقع، والتعاون مع المحافظة بما يعود بالنفع على المواطن السوهاجي .

وثمن المحافظ، الدور الإيجابي للنواب الشعب وحرصهم على التواصل الفعال مع المسئولين؛ لتلبية المطالب الحيوية.