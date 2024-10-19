سمير فرج: اغتيال يحيى السنوار كان محض صدفة وصدمة

علق اللواء دكتور سمير المفكر الاستراتيجي، على استشهاد يحيي السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في عملية عسكرية إسرائيلية جاءت بطريق الصدفة.

وقال خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير»، على قناة «صدى البلد»، مساء السبت: «قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذت يوم الأربعاء، مداهمة في منطقة غير محددة بقطاع غزة، ودخلت أحد المباني للاشتباه بوجود مسلحين فيه».

وأضاف: : «اغتيال يحيى السنوار كان محض صدفة وصدمة في نفس الوقت.. لو أن جنود الاحتلال أدركوا أنهم أمام يحيى السنوار لما قتلوه، لأنهم يريدونه حيا».

وأشار إلى أن قوات الاحتلال قطعت أصبعه لإجراء تحاليل للتأكد إذا كان هو أو لا، موضحًا قيادة جيش الاحتلال لم تصدق في البداية حقيقة الأمر، لكن بعد استلام الصور عبر الأجهزة الاستخباراتية، أدركت أن هناك احتمالاً قوياً بأن الشخص المعني هو بالفعل يحيى السنوار.

وتابع: «لم يكن جيش الاحتلال يتوقع أن يختبئ السنوار في تلك المنطقة، لأنهم يعتقدوا أنه مختبئ في الأنفاق ويترك ساحة القتال، ولكنه أثبت لهم أنه كان في الصفوف الأولى للمقاومة».

وأكمل: «بعد القضاء على الثلاث أشخاص المسلحين تم أخذ جثة يحيي السنوار لإجراء الفحوصات وتحليل dna ، وبالفعل تم التأكيد منه»، موضحًا أن السنوار مات مقاتلًا مدافعًا عن وطنه ولم يختبئ في الأنفاق كما أدعى الاحتلال.